“Malamovida”, nuova stretta nella zona dei pub di Latina

Nell’ambito di un servizio straordinario di ordine e sicurezza pubblica per il contrasto al fenomeno della “malamovida“, svolto nella zona dei pub di Latina a partire dalle 20 in coordinamento con la Questura e il Comando provinciale della guardia di finanza, nelle serate del 29 e 30 novembre i carabinieri del Comando provinciale hanno identificato 80 avventori ed effettuato sette controlli ad attività commerciali, riscontrando violazioni in materia di igiene e sicurezza alimentare.

Contestualmente sono state elevate sanzioni amministrative complessive pari a 6.500 euro, e sequestrati 74 chilogrammi di alimenti senza tracciabilità.





Nel servizio svolto, i carabinieri hanno inoltre deferito in stato di libertà un uomo, poiché trovato in possesso di 14 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana, che veniva sottoposta a sequestro.