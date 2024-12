Latina, un arresto e una denuncia della polizia

A Latina, i poliziotti della squadra volante hanno denunciato un cittadino tunisino per violazione della misura di prevenzione del divieto di accesso ai luoghi della movida, il cosiddetto Daspo urbano, emesso nei suoi confronti dal Questore di Latina. In particolare l’uomo aveva lamentato di aver subito un’aggressione da parte di un suo connazionale, proprio in una delle zone interdette al suo stazionamento nel provvedimento a suo carico.

Un 50enne del capoluogo è stato inoltre tratto in arresto dal personale della Squadra Mobile a seguito dell’emissione di un ordine di carcerazione per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravati. L’uomo, già destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, è stato arrestato per l’esecuzione della condanna definitiva ad anni 3 anni.