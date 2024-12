Sperlonga, finisce agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta

Nella giornata di giovedì gli agenti del Commissariato di Gaeta hanno posto agli arresti domiciliari un uomo di Sperlonga, raggiunto da un’ordinanza restrittiva per l’espiazione di una pena detentiva pari a 2 anni e 5 mesi.

Il provvedimento, emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, ufficio Esecuzioni penali, è legato a una condanna per il reato di bancarotta fraudolenta.





“L’uomo – fa sapere la polizia – potrà giovare di benefici previsti dalla legge per far fronte alle esigenze della vita, quali assentarsi dal proprio domicilio tra le ore 10 e le ore 12, o recarsi presso ambulatori medici per esigenze sanitarie, ma gli è fatto divieto di detenere armi, di intrattenere rapporti con pregiudicati ed è stato inoltre interdetto perpetuamente dai pubblici uffici, oltre ad essere stato dichiarato interdetto legale per tuta la durata della pena”.