Formia, minaccia di dar fuoco alla chiesa: denunciato

I carabinieri della Stazione di Formia hanno deferito in stato di libertà un cittadino marocchino di 28 anni, in Italia senza fissa dimora, per il reato di minacce e danneggiamento.

Martedì l’uomo, ospite in una struttura di Formia che gli forniva assistenza per conto della chiesa del “Cuore Immacolato di Maria – Don Bosco”, in preda a un improvviso scatto d’ira improvviso avrebbe danneggiato una porta e alcune suppellettili presenti nella sua camera, nonché minacciato i presenti di dare fuoco alla citata chiesa.





L’immediato intervento dei carabinieri, allertati attraverso il numero unico di emergenza 112, ha consentito di evitare che l’uomo potesse portare a compimento quanto intimato, assicurando inoltre la sicurezza del personale lì presente.

Gli ulteriori accertamenti a carico dell’uomo hanno permesso di appurare che il medesimo fosse irregolare sul territorio italiano e, pertanto, l’ufficio territoriale del Governo di Latina ha emesso a suo carico un decreto di espulsione dal territorio nazionale.