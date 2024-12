Fidanzata “infastidita”, perseguita un giovane di Minturno: 20enne denunciato

Mercoledì, all’esito di mirati accertamenti, i carabinieri della Stazione di Formia hanno deferito in stato di libertà un ragazzo di 20 anni residente in provincia di Latina, indagato per il reato di atti persecutori.

Secondo quando emerso dalle attività di indagine svolte dai carabinieri, spiega il Comando provinciale dell’Arma, “avrebbe molestato per un congruo lasso di tempo un altro giovane di Minturno, colpevole, a suo giudizio, di aver infastidito la propria fidanzata”. Stando alle prime ricostruzioni, infatti, l’indagato avrebbe più volte “gravemente minacciato la persona offesa anche a mezzo telefonico, sino ad indurre la vittima in un forte stato di timore per la propria incolumità”.





Nell’ambito delle direttive impartite dall’autorità giudiziaria di Cassino, i carabinieri hanno dunque proceduto alla denuncia per stalking.