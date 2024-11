Pendolari soddisfatti per le nuove fermate a Itri e Torricola

Soddisfazione da parte dell’Unione Comitati linea FL7. I pendolari parlano infatti delle nuove fermate per Itri e Torricola.

A partire dal 1 dicembre 2024, alcuni treni regionali di competenza della Regione Lazio – in partenza da Roma Termini e diretti alle stazioni di Formia-Gaeta o Minturno-Scauri – subiranno lievi variazioni di orario al fine di consentire l’effettuazione della fermata, per servizio viaggiatori, nelle stazioni di Itri (15.01) e Torricola (15.44 – 16.44 – 17.44), andando così a soddisfare alcune esigenze a lungo manifestate dagli utenti.





“Ad un prolungato periodo di silenzio istituzionale – hanno spiegato nella nota – sembra ora far seguito una ripresa del dialogo interrotto ed un rinnovato vigore nel perseguire l’impegno a ricostruire i rapporti con l’utenza. Questo repentino cambio di passo, non ha, però, colto di sorpresa l’Unione Comitati FL7, che non si è fatta trovare impreparata all’appuntamento con l’Amministrazione Regionale”.

“Le novità approvate in questi giorni – concludono nella nota – sono frutto di un percorso iniziato lontano nel tempo, che parte da istanze del territorio da noi recepite e rappresentate, seppur non accolte, negli anni passati. La continuità nel mantenere alta l’attenzione sulle nostre proposte, arenate da anni sui tavoli della Regione, ha contribuito ad accrescere la consapevolezza di quanti, a livello politico-amministrativo, pur animati da buoni propositi, nutrivano, tuttavia, l’esigenza di confrontarsi su modalità e priorità degli interventi da attuare. Attendiamo, ora, lo sblocco di altre nostre proposte, su cui, per il loro carattere non meno essenziale, l’utenza concentra, adesso, le proprie aspettative in fiduciosa attesa di un loro accoglimento.”