Riciclaggio, droga e munizioni: denunciati in due

La notte tra mercoledì e giovedì carabinieri in azione a Fondi. Denunciati a piede libero due 44enni del posto, entrambi gravati da precedenti di polizia, per i reati di riciclaggio, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi.

“Nello specifico, i militari dell’Arma, a seguito di segnalazione pervenuta al 112 N.U.E., hanno rintracciato, all’interno della proprietà di uno dei due indagati, non presente sul posto, un’autovettura su cui erano state apposte delle targhe originariamente abbinate ad un altro veicolo dello stesso modello. Quest’ultimo è stato poi rinvenuto nella proprietà di uno degli indagati, con danni verosimilmente riconducibili ad un sinistro stradale.

Inoltre, dalle successive verifiche estese anche al numero di telaio, l’auto rintracciata è risultata essere provento di furto, denunciato lo scorso 21 novembre presso il Comando della Tenenza Carabinieri di Fondi, da una donna del luogo.

Pertanto, sia la predetta autovettura che le targhe su di essa apposte sono state poste in sequestro dai Carabinieri operanti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel proseguo delle attività, i militari hanno rintracciato entrambi gli indagati all’interno di un capanno di pertinenza dell’immobile precedentemente ispezionato. Nella circostanza, i militari dell’Arma hanno altresì rinvenuto una modica quantità di sostanza stupefacente di diversa natura, materiale vario utilizzato per il confezionamento ed una munizione di piccolo calibro per arma corta, il tutto opportunamente repertato e sottoposto in sequestro, a disposizione dell’A.G..”