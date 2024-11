In auto senza patente sperona due scooter, ferisce dei giovani e scappa

Sfide con le auto nel parcheggio del mercato domenicale, feriti due giovani che finiscono in ospedale. È successo a Fondi alcune settimane fa, all’ombra della struttura del teatro, dove una sfida con le auto a bordo di un’Audi gialla ha portato l’automobile a sbandare e colpire degli scooter parcheggiati che cadendo hanno ferito alcuni giovani.

Il tutto alla vista di una volante della Polizia. Gli agenti, dopo aver soccorso i feriti che hanno avuto bisogno delle cure ospedaliere, sono passati a raccogliere informazioni utili a risalire alla targa dell’auto che risultava di proprietà di una persona di Sperlonga. Successivamente, è stato scoperto dagli agenti che il conducente dell’Audi gialla non aveva mai conseguito la patente di guida ed aveva preso tale vettura, senza il consenso del proprietario.





Le due persone individuate dagli operatori che erano a bordo del mezzo al momento dei fatti, sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Latina per resistenza e false dichiarazioni a Pubblico Ufficiale e sanzionate perché, dopo aver causato il sinistro stradale, non si sono fermate come previsto dalle norme del codice della strada, a prestare il dovuto soccorso ai ragazzi feriti. Il conducente della vettura è stato anche sanzionato per la guida senza patente.