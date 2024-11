Furti a Itri, individuato l’autore: è persona nota

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Itri hanno deferito, in stato di libertà, per il reato di furto in abitazione, un ventiseienne, di origine russa, già noto alle forze di polizia per il recente episodio che lo ha visto coinvolto quale autore di un sequestro di persona a scopo estorsivo e rapina aggravata, commessa il 9 novembre scorso, in danno di un cittadino di Itri, reati per i quali è stato tratto in arresto e sottoposto alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere.

Nello specifico i Carabinieri, a seguito di mirata attività investigativa, sono riusciti ad identificare l’uomo, quale autore di due distinti furti in abitazione, commessi, in epoca antecedente al predetto arresto, in danno di una donna di Itri, che il 22 e il 27 ottobre, in piena notte, si era svegliata e si era trovata dinanzi, nel proprio appartamento, il predetto indagato che era riuscito a scappare con vari monili in oro ed alcune borse.

I militari dell’Arma hanno quindi deferito, in stato di libertà, il predetto soggetto, attualmente recluso per il grave episodio sopra citato.