Evasione dai domiciliari, due casi: gli interventi dei carabinieri

I carabinieri di Itri hanno arrestato nei giorni scorsi un uomo di 40 anni del luogo. Per lui, l’accusa di evasione dagli arresti domiciliari. Secondo quanto reso noto dai militari, il 40enne è stato trovato a spasso per le vie del centro senza autorizzazione. L’autorità giudiziaria a seguito della convalida dell’arresto ha predisposto di nuovo per lui la misura degli arresti domiciliari, ma questa volta con tanto di braccialetto elettronico.

Evasione dagli arresti domiciliari anche in quel di Monte San Biagio dove un uomo di 37 anni è stato beccato dai militari a spasso per il centro nonostante non fosse autorizzato a lasciare il luogo in cui doveva essere ristretto per via della misura cautelare emessa lo scorso settembre. Il 37enne già nei guai per rapina, maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e minacce, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa della direttissima.