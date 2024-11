Sorpreso con oltre un etto di cocaina, 59enne arrestato

Lo scorso 23 novembre, i carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Formia hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 59enne domiciliato a Santi Cosma e Damiano, già censito nella banda dati delle forze di polizia per reati specifici in materia.

A seguito di perquisizione domiciliare e personale, è stato trovato in possesso di 113 grammi di cocaina, ritenuti sia per la quantità che per le modalità di confezionamento e occultamento finalizzati ad un uso non esclusivamente personale, ma predisposti per la vendita al dettaglio.





Inoltre, durante le operazioni di perquisizione rivolte dai militari veniva rinvenuto denaro contante per 1.410 euro, un bilancino elettronico di precisione e materiale atto al confezionamento delle dosi.

Al termine delle formalità di rito pertanto, come disposto dalla Procura della Repubblica di Cassino il 59enne è stato associato presso la casa circondariale di Cassino, in attesa dell’udienza di convalida e dell’emissione di un’eventuale misura cautelare.