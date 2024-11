Aggredisce la compagna, 21enne arrestato a Minturno

Venerdì scorso i carabinieri della Stazione di Scauri di Minturno hanno arrestato, in flagranza di reato, un ragazzo di 21 anni di origini tunisine e residente in città, ritenuto responsabile di lesioni e maltrattamenti in famiglia.

Nello specifico, nella notte gli operanti sono intervenuti su richiesta pervenuta al 112 in seguito alla violenta aggressione patita in strada da parte di una donna di 58 anni, di origini napoletane, compagna convivente dell’uomo.





I repentini accertamenti svolti dai militari dell’Arma avrebbero permesso di acclarare che l’aggressione è scaturita per futili motivi e ha cagionato alla vittima lesioni personali. Solo l’ultima di una serie di violenze fisiche e verbali subite dalla persona offesa dallo scorso mese di giugno, che la stessa non aveva mai denunciato o segnalato alle autorità.

Al termine dei dovuti accertamenti, i carabinieri hanno pertanto tratto in arresto l’uomo per i reati di lesioni e maltrattamenti in famiglia nell’ambito della procedibilità del cosiddetto “Codice Rosso”.

Espletate le formalità di rito, inizialmente tradotto presso la casa circondariale di Cassino, su disposizione dell’autorità giudiziaria la mattina seguente, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura cautelare personale del divieto di dimora nella provincia di Latina e del divieto di avvicinamento alla parte offesa.