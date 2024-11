Anziana morta e l’ipotesi del femminicidio

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto in via Di Vittorio, dove questa mattina, i vicini di una coppia di anziani, allertati dal frastuono hanno chiamato i carabinieri. I militari, una volta giunti sul posto hanno trovato il corpo senza vita della donna.

Portato via per essere interrogato l’anziano marito di 93 anni. Tutto lascia pensare possa essersi trattato dell’ennesimo fatto di cronaca legato al fenomeno dei femminicidi che non si arresta neppure all’indomani della giornata del 25 novembre con tantissime iniziative anche nel territorio pontino.





Sarà compito dei carabinieri della compagnia di Terracina far luce su quanto accaduto.