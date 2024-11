Picchia la moglie, il figlioletto lancia l’allarme: arrestato

Nella serata di sabato i carabinieri della Stazione di Sezze hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino indiano di 44 anni residente in paese, accusato di “maltrattamenti contro familiari o conviventi”.

I militari dell’Arma sono intervenuti presso l’abitazione della famiglia indiana, su richiesta pervenuta al 112 da parte del figlio minorenne della coppia, che aveva segnalato atti di violenza da parte del padre nei confronti della mamma.





Durante l’intervento, i carabinieri hanno riscontrato che la donna presentava evidenti segni di percosse, tanto da indurre gli operanti a richiedere l’intervento al 118 di personale medico per gli accertamenti e le cure del caso.

Nell’ambito delle iniziative della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, nella mattinata di ieri proprio presso la Stazione carabinieri di Sezze ha avuto luogo l’inaugurazione di un locale per l’accoglienza e l’ascolto delle vittime di violenze e abusi, noto come “Una Stanza tutta per sé”, realizzata in collaborazione con Soroptimist International Italia – Club di Latina, nell’ambito del protocollo d’intesa tra l’Arma e Soroptimist International Italia.