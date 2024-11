Lavoro nero, blitz in un autolavaggio di Fondi: attività sospesa

A Fondi i poliziotti del Commissariato di zona hanno effettuato controlli a un’attività nella quale era stata segnalata una presumibile gestione irregolare di una attività di autolavaggio. La segnalazione, in maniera circostanziata, parlava di lavoratori stranieri impiegati senza alcun contratto di lavoro e per giunta senza permesso di soggiorno.

La stessa attività era stata già controllata nei mesi scorsi, ma nel contempo la gestione aveva subito un subentro. Al fine di dare il giusto riscontro alla segnalazione, il personale dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato ha attivato anche il personale specializzato del Dipartimento di Prevenzione della Asl e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Latina. All’atto del controllo, eseguito nella mattinata di domenica, gli ispettori incaricati della verifica hanno trovato due operai intenti a lavare diverse autovetture. Entrambi stranieri, sono risultati privi del contratto di lavoro, e uno in particolare anche privo del permesso di soggiorno.





“Le successive verifiche – spiega la Questura – facevano emergere delle irregolarità anche dal punto di vista della sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto i due operai non erano stati sottoposti a cura del datore di lavoro, alle previste visite mediche, alla loro formazione prevista dalla legge 81/08 e neppure dotati di idonei Dpi”.

Per le irregolarità riscontrate, l’attività è stata fatta oggetto di un provvedimento di sospensione emesso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Latina, che nelle immediatezze elevava una sanzione di 2500 euro, in attesa di accertare ulteriori aspetti di natura giuslavoristica. Analogamente, il personale del Dipartimento di Prevenzione della Asl acquisirà dal titolare dell’attività e presso i competenti uffici comunali, tutta la documentazione di specifica competenza, per l’adozione di eventuali provvedimenti.

“Mirati servizi per contrastare il fenomeno del lavoro nero e le verifiche per assicurare la sicurezza sui luoghi di lavoro continueranno anche nei prossimi giorni”, avverte la Questura.