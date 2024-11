Le immagini esclusive di Napoli-Roma, partita della tredicesima giornata di campionato giocatasi domenica allo stadio “Maradona” e terminata con il risultato di 1-0 per i partenopei, che con una rete di Lukaku sono tornati al primo posto in classifica. Di seguito, la fotogallery immortalata per h24notizie dal fotoreporter pontino Renato Olimpio.

FOTOGALLERY