Gaeta, disagi per la chiusura della circolazione: commercianti dal sindaco

Nei giorni scorsi presso il Palazzo comunale si è svolto un incontro tra un gruppo di commercianti di via Emanuele Filiberto e Piazza XIX Maggio ed il sindaco di Gaeta Cristian Leccese. Sul tavolo le criticità e i disagi ravvisati dai vari operatori in seguito alla chiusura totale alla circolazione di piazza XIX Maggio e via Emanuele Filiberto “per circa tre mesi, dovuta negli ultimi anni ai diversi eventi organizzati, soprattutto alle ‘Favole di Luce”, con l’eliminazione dei parcheggi e relativi problemi ai cittadini abbonati, quelli a pagamento e invalidi e con una conseguente e drastica riduzione dell’affluenza presso le nostre attività”.

“Il sindaco si è impegnato per il prossimo anno – aggiungono i commercianti – ad invitare le varie categorie, come da noi richiesto, prima di organizzare tali eventi, per cercare di sopperire alle citate problematiche, individuando soluzioni alternative”.





“Siamo sempre stati favorevoli al dialogo con i cittadini e gli operatori del commercio, – commenta il primo cittadino – come avvenuto in ogni circostanza. E così è stato nel caso specifico delle istanze sollevate dai commercianti di Piazza XIX Maggio e via Emanuele Filiberto che ho incontrato con piacere. Ho ascoltato le stesse con molta attenzione, tanto da porle al centro di futuri incontri, finalizzati a scongiurare difficoltà alle attività commerciale ubicate nella zona in questione”.