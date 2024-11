Dimensionamento scolastico, tutto immutato a Terracina: la delibera della Giunta

Su proposta del V Dipartimento, Settore Politiche Sociali, Scolastiche e Trasporto Scolastico, la Giunta di Terracina ha deliberato il mantenimento dello status quo della rete scolastica comunale per l’anno scolastico 2025/2026. La delibera arriva dopo che nella seduta dello scorso 31 ottobre il consiglio provinciale di Latina all’unanimità ha votato il Piano di Dimensionamento per il prossimo anno scolastico, per riorganizzare le scuole nel rispetto delle indicazioni delle Linee Guida Regionali e del naturale assetto che le autonomie dovrebbero avere, sostanzialmente senza cambiare nulla, senza chiudere o spostare alcun plesso ma ottimizzando la gestione di alcuni istituti.

“Fin da subito l’amministrazione comunale di Terracina si è impegnata fortemente per tutelare gli Istituti mantenendo la loro autonomia e la loro attuale organizzazione, con un lavoro in sinergia con i dirigenti degli istituti scolastici e con la Provincia di Latina”, sottolineano dal Comune. “Il Comune di Terracina ha condiviso e portato avanti quanto deliberato dai vari consigli di istituto. Per quanto riguarda l’IPS Filosi e l’ITC Arturo Bianchini, è stato evidenziato tra l’altro come abbiano una specifica identità e un’offerta formativa differenziata rispetto agli altri Istituti presenti sul territorio, con diversi progetti PNRR avviati per l’allestimento di nuovi laboratori e quindi l’avvio di percorsi formativi differenziati. Il dimensionamento, è stato sottolineato, comporterebbe anche una riduzione del personale ATA. L’I.C. Alfredo Fiorini di Borgo Hermada, invece, ha chiesto la salvaguardia dell’autonomia amministrativa scolastica per favorire il diritto all’istruzione e all’inclusione dei propri alunni, molti stranieri, in considerazione degli indici di status sociale, economico e culturale”.





Ora quanto deliberato dal consiglio provinciale, nonché dalla Giunta comunale di Terracina, e trasmesso alla Regione Lazio nei termini previsti dalle linee guida, sarà vagliato dalla Giunta regionale – organismo preposto all’approvazione del Piano di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2025/26 – entro fine mese, non appena ultimati i lavori della Conferenza regionale permanente per l’istruzione.

“Sono particolarmente soddisfatto per il risultato raggiunto per l’intero territorio provinciale e nel dettaglio per la nostra città, in cui la situazione resta quella attuale, e desidero ringraziare tutti gli attori coinvolti, dagli uffici ai colleghi membri della preposta commissione, per il sinergico e prezioso lavoro fatto a tutela del tessuto scolastico dell’intero territorio oltre che della garanzia di un’istruzione accessibile e di qualità”, ha dichiarato il presidente del consiglio comunale e consigliere provinciale Luca Caringi.

“Tutti gli istituti scolastici della nostra città sono fondamentali, ciascuno con le proprie peculiarità. Per questo insieme al sindaco Francesco Giannetti ci siamo impegnati da subito, lavorando con i dirigenti scolastici, per mantenere invariata l’organizzazione delle nostre scuole, veri e propri presidi sul territorio all’insegna dell’innovazione e della partecipazione, nello spirito di garantire a tutti le pari opportunità di successo formativo”, ha dichiarato l’assessore alle Politiche Sociali e Scolastiche Sara Norcia.