Immigrazione clandestina, i controlli della Polizia

La Polizia di Stato di Latina, prosegue nell’attività di contrasto al fenomeno dell’immigrazione e permanenza irregolare sul territorio nazionale.

A seguito di un’analisi dei dati ricavati dalle banche dati in uso alle Forze di Polizia, nella mattinata odierna, personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Fondi, ha svolto un mirato servizio diretto a contrastare il fenomeno dell’immigrazione irregolare.





Nella fattispecie sono stati effettuati controlli su alcuni immobili ubicati nel centro storico di Fondi, locati ad alcuni stranieri.

In un appartamento sono stati identificati due cittadini indiani richiedenti asilo politico, verso i quali non era stata presentata regolare dichiarazione di ospitalità da parte dell’intestatario del contratto di affitto, loro connazionale.

Nei confronti di quest’ultimo sono stati elevati due verbali di contestazione di illecito amministrativo per la somma di euro 704,00.

In un’altra abitazione veniva identificato un altro cittadino extracomunitario di 23 anni, la cui presenza risultava irregolare sul Territorio Nazionale, motivo per il quale veniva avviato l’iter per l’espulsione e il rimpatrio.

Nei prossimi giorni verranno svolti ulteriori specifici servizi finalizzati al controllo delle occupazioni e del regolare utilizzo di alcuni immobili, in particolare contro il sovraffollamento abitativo irregolare, foriero di criticità sociale e sanitaria.