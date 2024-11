Il colpo in casa non riesce, due persone denunciate

Nel corso del pomeriggio del 19 novembre, i Carabinieri di Latina Scalo, all’esito di attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà un uomo di 47 anni della provincia di Latina e una donna di 33 anni residente nel frusinate, per i reati di violazione di domicilio, danneggiamento e ricettazione.

Nello specifico, i due indagati nella giornata dello scorso 9 novembre, avevano tentato di introdursi in un’abitazione a Latina, di proprietà di un uomo di 59 anni, senza riuscirci, poiché sorpresi dal predetto che riusciva a farli desistere dal loro intento, tanto da farli allontanare. Nell’arco della stessa giornata, gli stessi soggetti, furono sottoposti a controllo dai Carabinieri di Latina Scalo che, tra le alte cose, avendoli trovati in possesso di una licenza di caccia, risultata provento di furto, precedentemente avvenuto, li denunciarono per ricettazione.





I successivi approfondimenti investigativi, sulla scorta della querela presentata dal proprietario del suddetto immobile, hanno consentito ai Carabinieri di Latina Scalo di addivenire alla identificazione certa dei predetti due soggetti, quali autori del tentativo di introdursi nella sua proprietà, previa effrazione di un infisso. Pertanto i due indagati, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per violazione di domicilio e danneggiamento.