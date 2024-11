Truffa e ricettazione, denunciati due stranieri

La Polizia di Stato, Commissariato di Fondi, nella giornata del 19.11.2024, ha deferito a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria due cittadini stranieri.

In particolare un uomo è stato denunciato per ricettazione, reo di aver riconsegnato alla vittima, che a questi si era rivolto, il maltolto di un furto con violenza sulle cose avvenuto in pieno centro, a Fondi.





Un altro soggetto, è stato denunciato all’A.G. per truffa. In particolare, a seguito di attività investigativa, i poliziotti sono riusciti a risalire all’autore di una frode informatica dell’importo di euro 25.000, consumata a danno di una nota ditta di Fondi, operante nell’ambito ortofrutticolo, architettata attraverso la captazione indebita di una fattura elettronica cui è stato sostituito l’iban per l’effettuazione del saldo delle medesima.