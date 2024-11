Brucia deposito di barche, paura a Terracina

Incendio in un capannone nella serata del 20 novembre nel comune di Terracina.

Sul posto, in via San Felice Circeo km 9+500, dove si trova un deposito di barche e vari materiali, si è portata la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Terracina.





All’arrivo del personale antincendio le fiamme erano già alte ed in forte espansione. Si è reso necessario il supporto idrico di due autobotti provenienti da Latina e Gaeta.

Successivamente, in collaborazione con i carabinieri, si effettuava un accurato controllo dell’area per cercare elementi utili a stabilire le cause che, al momento, sono in fase di accertamento. Non si sono registrate persone coinvolte.