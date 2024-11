Violenza di genere, tornano gli appuntamenti con la campagna della polizia

Nei giorni in cui ricorre la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, la polizia di Latina ha organizzato diverse iniziative sul territorio, volte ad informare e sensibilizzare i cittadini, nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato “… questo non è amore”.

“L’intento è anche quello di offrire alle donne oggetto di violenza il supporto di operatori specializzati, nonché agevolare il contatto diretto con potenziali vittime”, ricorda la Questura. “L’iniziativa si rivolge sia agli studenti delle scuole superiori interessate sia a tutti coloro che vorranno avere l’occasione di parlare con dei professionisti, anche solo per un consiglio. È infatti fondamentale la collaborazione di ogni cittadino per riuscire a prevenire con maggiore efficacia tali episodi di violenza”.





Nel quadro delle iniziative promosse si terranno tre convegni dal titolo “Questo non è amore” che avranno luogo giovedì 21 novembre presso la Sala Conferenze del Polo Pontino dell’Università “La Sapienza” sita in via 24 Maggio n.7 – in collaborazione con la citata Università – al quale parteciperanno anche studenti universitari; lunedì 25 novembre presso l’istituto “San Benedetto – Einaudi – Mattei” di Latina e da ultimo, martedì 26 novembre presso il Teatro Comunale D’Annunzio, in un evento di chiusura organizzato in collaborazione con il Rotary Club Latina, che coinvolgerà gli studenti di tutti gli altri istituti di istruzione superiore del territorio.

Le iniziative vedranno la partecipazione non solo dei dirigenti della Questura di Latina, ma anche di esperti in materia della Procura di Latina, della Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, del Centro Antiviolenza Donna Lilith di Latina e di figure specializzate in ambito criminologico e psicologico.

Il giorno 26 novembre sarà inoltre presente uno stand informativo, con personale qualificato della Questura, che fornirà informazioni sugli strumenti di tutela previsti dalle normative vigenti e distribuiranno gli opuscoli informativi predisposti per la circostanza dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.

“La Polizia di Stato, da sempre impegnata nell’attività di prevenzione e contrasto dei reati di violenza di genere, sostiene con incessante impegno l’attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, con l’intento di superare gli stereotipi e i pregiudizi e per promuovere una nuova cultura di genere”.