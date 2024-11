Blue Marina Awards, riconoscimento anche per il porto di Sperlonga

Durante una cerimonia di premiazione che si è svolta nei giorni scorsi a Roma, presso la sede di Unioncamere, è stato conferito l’ambito premio Blue Marina Awards, giunto alla terza edizione.

L’iniziativa, ideata e coordinata da Walter Vassallo e promossa da Assonautica Italiana e Assonat-Confcommercio, con il supporto tecnico del RINA, ha visto protagoniste 18 strutture portuali turistiche nautiche che hanno ottenuto il Marchio di Riconoscimento, tra queste 13 porti turistici e 5 approdi turistici. Tra cui anche il porto di Sperlonga, unica infrastruttura del Lazio dedicata alla nautica da diporto ad ottenere il riconoscimento.





I premiati potranno esporre la bandiera dei Blue Marina Awards per 12 mesi, un marchio distintivo che differenzia la struttura, rappresentando un valore aggiunto nella scelta del turista diportista.

Scopo principale dei BMA è la valorizzazione delle strutture turistiche portuali nautiche, uno stimolo a migliorarsi, per celebrare il loro impegno ai temi dell’ambiente, della sostenibilità, dell’energia, sicurezza, dell’inclusione e dei servizi di accoglienza turistica.

Alla cerimonia, moderata da Roberta Ammendola, Giornalista Rai, sono intervenuti: Andrea Prete, Presidente Unioncamere, Giovanni Acampora, Presidente Assonautica Italiana, Pierpaolo Ribuffo, Capo Dipartimento per le Politiche del Mare Presidenza del Consiglio dei Ministri, Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regione Lazio, Ivana Jelinic, Amministratore Delegato ENIT, Federico Lasco, Direttore Generale Promozione e Innovazione Ministero del Turismo, Bruno Santori, Vice Presidente Assonat-Confcommercio, Leonardo Manzari, European Commission WestMED Blue Economy, Nicola Battuello, Executive Vice President Certification RINA, Walter Vassallo, Fondatore e Coordinatore Blue Marina Awards.

Giovanni Acampora, presidente di Assonautica Italiana: “Voglio esprimere un ringraziamento al Presidente di Unioncamere, Andrea Prete, perché celebrare in questa sede la premiazione dei Blue Marina Awards è il riconoscimento dell’importante valore di questa manifestazione. Iniziative come questa sono in grado di generare positive contaminazioni e innescano un processo di crescita e di miglioramento che punta all’eccellenza delle nostre strutture a livello internazionale. Un lavoro che ci sta dando grande soddisfazione perché i premi rientrano nella più ampia strategia di promozione e valorizzazione del turismo nautico di Assonautica e perché, grazie alle importanti sinergie che abbiamo instaurato con il Ministero del Turismo, Enit e le Regioni, finalmente il turismo nautico ha conquistato pari dignità degli altri segmenti turistici. Il sistema portuale turistico deve essere pronto ad affrontare i grandi cambiamenti in atto, perché il primo fattore di attrazione nella competizione internazionale è la qualità dei servizi e delle strutture”.

Bruno Santori, vicepresidente Assonat-Confcommercio: “I Blue Marina Awards sono un importante riconoscimento assegnato ai marina impegnati a promuovere un turismo nautico, nel rispetto di protocolli e norme vigenti, contraddistinto da una gamma sempre più ampia di servizi. E’ un riconoscimento che premia quelle strutture che fanno di qualità, sicurezza, sostenibilità e rispetto dell’ambiente il proprio tratto distintivo, con il preciso intento di valorizzare anche le attrattive presenti nei territori costieri e dell’entroterra come storia, cultura, tradizioni, bellezze paesaggistiche ed enogastronomia. I marina, quale interfaccia fra il sistema mare, lacuale, fluviale e il sistema terra, sono di fatto il nodo strategico per lo sviluppo di un territorio e che nel corso degli anni sono diventati punto di riferimento per attività ricreative alternative e/o complementari a quella nautica”.

Walter Vassallo, fondatore e coordinatore dei Blue Marina Awards: “Libertà è partecipazione. Anche quest’anno risultati straordinari di partecipazione che confermano la volontà dei nostri porti e approdi turistici di migliorarsi e diventare protagonisti della blue economy e centri di eccellenza della nostra economia e dei nostri territori. Siamo già al lavoro per la quarta edizione che prevediamo di lanciare a gennaio 2025 e che sarà ancora più ricca. Continueranno gli eventi e i convegni lungo lo Stivale attraverso un ricco palinsesto con l’obiettivo di aggregare tutti i principali attori dell’economia del mare e fare rete sui temi oggi sempre più importanti che ruotano attorno alla sostenibilità, all’innovazione, all’inclusività e accoglienza turistica. ll mare unisce e l’iniziativa dei Blue Marina Awards, come già definita da tutti, serve per l’Unità del Settore”.

Antonio Manna, Global Training Solutions Director di RINA, ha dichiarato: “Questa terza edizione dei Blue Marina Awards, con RINA come ente di verifica per il terzo anno consecutivo, ha visto l’introduzione di una piattaforma digitale per accedere alla survey tramite link, con conseguente miglioramento di flessibilità e tracciabilità. I temi oggetto di valutazione sono stati definiti in collaborazione con il comitato tecnico-scientifico dei Blue Marina Awards. L’unicità del premio risiede nell’assegnazione di pesi distinti ad accoglienza turistica, innovazione e sicurezza, e nel punteggio premiante per i quesiti che riflettono l’evoluzione del mercato. Assieme ai Blue Marina Awards desideriamo valorizzare le attività turistiche portuali, permettendo loro di crescere sul territorio, facendo emergere il ruolo che rivestono sia nella generazione di valore e ricchezza sia, soprattutto, nel contributo che forniscono al patrimonio nautico italiano”.

I Blue Marina Awards sono andati a…

Per i Marina Resort e Porti Turistici:

Porto Turistico Marina Sveva, Marina di Porto Azzurro, Porto Cervo Marina Srl, P.T.C. Porto Turistico di Capri Spa Unipersonale, Azienda Multiservizi Andora Srl, Porto Turistico Marina Uno, Porto Turistico di Marina di Camerota, Venezia Certosa Marina, Porto Barricata, Marina Genova, Porto di Santa Teresa Gallura, Capo d’Orlando Marina, Bisceglie Approdi Spa Marina Resort.

Per gli approdi turistici:

Cala Cravieu soc. coop., Marina Cala dei Sardi, Centro Nautico Baia Levante di Falanga Natalino, Yachting Santa Margherita-Procida, Porto di Sperlonga.

Premi speciali:

Il premio speciale Sostenibilità è andato alla struttura pugliese: Marina di Bisceglie. A consegnare il premio Giuseppe Rebuzzini, Amministratore Delegato di MET Energia Italia SPA. Il premio consiste nella fornitura di energia elettrica per un valore di 5mila euro.

Il premio speciale Innovazione è stato assegnato ad una struttura della Sardegna: Cala dei Sardi. A consegnare il premio Marco Rossato di Marina4All, partner dei Blue Marina Awards con il quale si sta lavorando affinché tutti i porti possano essere inclusivi ed accessibili a tutti. Il premio consiste in un buono per una consulenza del valore di 3mila euro su servizi e attività relativi all’accessibilità e all’inclusività, importanti per rendere una struttura innovativa, fruibile e aperta.