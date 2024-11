Vento forte, previste raffiche intense nella giornata di mercoledì

Meteo variabile con pioggia per gran parte della settimana, ma domani la situazione potrebbe essere problematica per quanto riguarda il vento.

I principali modelli, infatti, sono concordi a segnalare la presenza di forte vento per la giornata di mercoledì con scarsi piovaschi ma con vento che, in alcune zone e lungo le coste esposte, potrebbe anche vedere raffiche che superano i 60 chilometri orari.





Non è escluso possa scattare nelle prossime ore, un’allerta meteo, proprio in funzione di vento molto intenso per la giornata di mercoledì.