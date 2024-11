Stati Generali Ambiente, FdI e ECR scelgono la provincia di Latina

La provincia di Latina è stata scelta come sede di un importante evento nazionale di Fratelli d’Italia, che assume anche una valenza internazionale grazie alla partecipazione del gruppo ECR (Conservatori e Riformisti Europei). Gli Stati Generali dell’Ambiente e dell’energia, si terranno nella splendida cornice del Parco Nazionale del Circeo, un luogo simbolo della tutela ambientale e della sostenibilità.

“Siamo orgogliosi – ha dichiarato il Senatore Nicola Calandrini – di ospitare un appuntamento così rilevante per il nostro partito e per il dibattito politico nazionale. Il fatto che Fratelli d’Italia abbia deciso di tenere questo evento proprio qui, nel cuore della nostra provincia, è un segnale di fiducia e riconoscimento per il nostro territorio, ma anche per la comunità locale. La scelta del Parco Nazionale del Circeo come location non è casuale: è un luogo che rappresenta l’equilibrio tra rispetto della natura e integrazione con la società. Esattamente il modello di sostenibilità che vogliamo promuovere a livello nazionale ed europeo.”

Il Parco del Circeo, sotto la guida del Commissario Manuela Zappone, si sta affermando come esempio di gestione virtuosa del patrimonio naturale, riuscendo a combinare tutela ambientale e promozione del territorio attraverso eventi e attività che valorizzano l’ecosistema locale.

Tra i tanti ospiti che si alterneranno nei vari tavoli di confronto anche l’Eurodeputato Nicola Procaccini: “Nicola è figlio di questa provincia e in prima linea al Parlamento Europeo per portare avanti la voce di Fratelli d’Italia e dell’ECR su questi temi – spiega il Senatore Calandrini – Il suo lavoro è un punto di riferimento per tutti noi, e questo evento sarà anche l’occasione per riconoscere pubblicamente il suo impegno nel difendere un modello di sviluppo che tenga insieme ambiente, economia e benessere sociale.

L’evento affronterà temi centrali per il dibattito politico, come energia, transizione ecologica e sostenibilità, alla luce delle sfide poste dal Green Deal europeo e del lavoro svolto dal gruppo ECR al Parlamento Europeo. Per Fratelli d’Italia – ha sottolineato il Senatore Calandrini – l’ambiente non deve essere visto come una risorsa da isolare, ma come parte integrante di un modello sostenibile che tenga conto delle esigenze economiche e sociali della comunità. È questa la nostra idea di ecologia integrale: un’alleanza tra uomo e natura, in cui i lavoratori del territorio, come agricoltori, pescatori e allevatori, siano protagonisti e non esclusi.”

L’incontro, che vedrà la partecipazione di rappresentanti politici e istituzionali, sarà un’occasione per discutere e proporre soluzioni concrete, con un approccio che punta al buon senso e alla tutela degli interessi italiani, sia a livello nazionale che europeo.