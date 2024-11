Polizia in campo, i controlli tra Latina e Formia

La Polizia di Stato, nella giornata di ieri, venerdì 15 novembre, ha dispiegato le pattuglie della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e della Polizia Stradale di Latina per mirati servizi di controllo del territorio nei quartieri a più alto degrado sociale e per il contrasto ai fenomeni di guida in stato di ebrezza alcolica.

In particolare nella notte appena trascorsa, le pattuglie della polizia Stradale hanno effettuato servizi di controllo diretti a prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera”. Nell’occasione gli agenti, con il supporto del Dirigente Sanitario con al seguito personale sanitario, sono stati impiegati nel dispositivo organizzato sulle strade del centro cittadino e nella “zona pub”, luoghi di ritrovo ad alta affluenza di persone nelle ore notturne del fine settimana .





Il servizio si è concretizzato con posti di controllo con impiego congiunto del personale sopra citato, nell’occasione sono state complessivamente controllati oltre .

Dai controlli attraverso le apparecchiature DRUGREAD ed ETILOMETRO, sono risultati positivi tre conducenti all’alcool-test, con un tasso alcoolemico fortemente superiore al valore consentito con conseguente contestuale ritiro di patente da parte degli agenti. Sono state rilevate 5 infrazioni al codice delle strada e decurtati 54 punti dalle patenti. Gli agenti della Stradale hanno verificato la regolarità di 54 veicoli ed effettuato i controlli a 53 soggetti.

Sempre nella giornata di ieri le pattuglie della Questura e del Reparto prevenzione Crimine Lazio sono state invece impegnate nei controlli ad “Alto Impatto”. I poliziotti hanno effettuato specifiche attività di controllo del territorio nel quartiere “Nicolosi” e nella zona delle Autolinee, di recente teatro di disordini, prestando particolare attenzione alle aree di maggior degrado in cui è maggiormente probabile la consumazione di reati.

Non sono mancati i controlli e le verifiche volte al contrasto al fenomeno dell’immigrazione irregolare, verificando la regolarità dei cittadini stranieri a permanere sul Territorio Nazionale.

Uno dei soggetti controllati, un extracomunitario senza fissa dimora e senza alcun documento di identificazione, è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura per le procedure di identificazione attraverso le quali è emersa la sua posizione irregolare sul territorio nazionale, d’intesa con il personale dell’Ufficio Immigrazione sono state attivate le procedure dirette all’emissione del provvedimento di espulsione dell’uomo che pertanto dovrà lasciare il territorio nazionale.

L’attività relativa ai posti di controllo e ai controlli dinamici ai soggetti in transito, ha consentito di fermare 63 veicoli ed identificare 84 soggetti, di cui 24 con pregiudizi di polizia.

Questa mattina invece le attività di controllo straordinario hanno riguardato il Comune di Formia, dove le pattuglie del Commissariato e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio hanno effettuato posti di controllo in tutto il territorio cittadino, verificando la regolarità di 60 veicoli ed identificando 113 soggetti di cui 36 con pregiudizi di polizia.

Le attività di controllo straordinario del territorio ed i servizi ad Alto Impatto, proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’impiego delle pattuglie della Questura e dei Commissariati nonché dei reparti specializzati della Polizia di Stato.