I nuovi templari in raduno a Fondi per la “cerimonia della spada”

“Il cammino iniziatico dei neo cavalieri e dame dell’Ordine dei Cavalieri del Tempio di Salomone si è concluso con la consegna della spada, durante una cerimonia antichissima e ricca di evocazioni simbolistiche, che individuavano in essa non un mezzo di offesa ma un altare, di fronte a cui si inginocchiavano i Crociati, strumento di difesa dei deboli e degli oppressi, mai da sguainare per recare offesa o commettere abusi contrari al codice d’onore cavalleresco”.

Lo rende noto lo stesso Ordine, formalmente un’associazione culturale di studi medievali e giuridici e di diffusione del libero pensiero, che procede nella sua opera di valorizzazione dei territori posti sul cammino della via Francigena, nel Basso Lazio, “ricchissimi di importanti tracce del passaggio, della permanenza e dell’influenza templare sulla storia degli stessi”.





“Per la rievocazione storica della cerimonia di consegna della spada è stata scelto la magnifica location di Palazzo Caetani, a Fondi, in cui davvero si respira storia e mistero. L’evento ha richiamato l’attenzione di un nutrito e qualificato parterre di ospiti e visitatori. Graditissima la presenza del generale Bartolomeu Savoiu, intervenuto dalla Romania, insieme al comandante Vali Alexandru dell’Ordine degli Arconti e della principessa Amelia Izzo, accanto ad autorità cittadine e religiose”. L’appuntamento si è svolto sabato 16.

“La manifestazione ha avuto inizio con il corteo storico in cui è sfilato il vessillo dell’Ordine. A seguire, per ricordare a tutti il valore della pace, ha sfilato la bandiera delle Nazioni Unite, anche in omaggio al riconoscimento Onu accordato all’ Ordine dei Cavalieri del Tempio di Salomone per la sue molteplici attività culturali. In un crescente clima di emozione, è entrata in sala la bandiera di battaglia dell’Ordine, scortata dal picchetto d’onore, insieme al Beaucent, in memoria dei vessilli utilizzati dai Cavalieri Templari in guerra, durante le loro cariche”.

“Infine – spiegano gli organizzatori – tutti a seguire l’ingresso del Gran Priore Internazionale – Gran Maestro dell’Ordine – Francesco Vecchio, preceduto dal portaspada e scortato dal Maestro Gran Cerimoniere. Il pubblico ha potuto, quindi, assistere alla cerimonia rievocativa della consegna della spada, che si è snodata secondo l’antichissimo rituale dell’Ordine. I neo cavalieri e dame hanno così terminato il loro percorso cavalleresco, come prescritto dall’antica Regola voluta da San Bernardo di Chiaravalle”.

La seconda parte della lunga cerimonia si è tenuta nell’elegante cornice del ristorante gourmet Antica Carrera di Massimo Rotunno.