Incidente a San Felice, muore un centauro di 28 anni

Ancora un dramma della strada, l’ennesimo, in provincia di Latina. Si è verificato a San Felice Circeo nella mattinata di domenica, vedendo morire un 28enne centauro di origini tunisine, Ahmed Kssouri.

Erano circa le 12.30 e l’uomo percorreva via Roma a bordo di un maxi-scooter Yamaha T-Max 500, quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo. Di lì, una carambola risultata letale. Il personale sanitario, che pure aveva chiesto l’attivazione dell’eliambulanza, non ha potuto fare altro che constatare il decesso.





Sul posto, per i rilievi e il servizio di viabilità, hanno operato i carabinieri e gli agenti della polizia locale.