Incendio in casa: donna in ospedale. Il suo cane ucciso dalle esalazioni

Allarme per un incendio in una casa di Prossedi. Un rogo divampato lunedì mattina, vedendo l’intervento dei i vigili del fuoco provenienti dai presidi di Terracina e Frosinone, nonché dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Terracina.

La donna che occupava l’abitazione è stata subito soccorsa dai vicini di casa, che l’hanno aiutata ad uscire: successivamente è stata trasportata tramite ambulanza all’ospedale di Frosinone. All’interno dell’immobile vi era anche un cane che, purtroppo, è deceduto per le esalazioni da fumo.





L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco. Sono tuttora in corso accertamenti finalizzati a stabilire le cause dell’incendio che, alla luce delle verifiche preliminarmente condotte, dovrebbe essere divampato nel locale adibito a tinello dislocato al piano terra, per poi avvolgere di fumo l’intera abitazione.