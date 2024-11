Calcio, 7 espulsi durante partita giovanile: incontro sospeso per mancanza di giocatori, arrivano i carabinieri

Nella mattinata di domenica, i carabinieri della Stazione di San Felice Circeo sono intervenuti presso il locale stadio comunale per disordini avvenuti in occasione di una partita.

Nello specifico, l’incontro di calcio valevole per il campionato provinciale juniores under 19 tra la Polisportiva San Felice Circeo e l’Aprilia era stato sospeso dal direttore di gara per mancanza del numero necessario per proseguire: aveva espulso dal rettangolo di gioco sette giocatori, due della squadra locale e cinque della squadra ospite.





In seguito della predetta decisione l’arbitro è stato aggredito verbalmente dai familiari dei calciatori della squadra ospite che, nel contempo, hanno inveito anche contro i familiari della squadra locale.

Durante la vibrante protesta, nessuno dei soggetti coinvolti ha comunque riportato lesioni, in quanto non sono state registrate aggressioni fisiche. Invece, all’interno dello spogliatoio della squadra ospite è stato riscontrato il danneggiamento delle docce e di una porta: sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per identificare gli autori.