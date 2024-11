Blitz al mercato domenicale: ambulanti in fuga, sequestrata presunta merce contraffatta

Nella mattinata di domenica, i carabinieri della Stazione di Sermoneta hanno eseguito un servizio mirato alla repressione della vendita di merce presumibilmente contraffatta presso l’area di mercato in località Piedimonte, dove ogni domenica si tiene il mercato settimanale.

In tale ambito l’intervento dei militari, condotto con modalità tali da salvaguardare le persone presenti, tenuto conto della rituale fuga dei venditori ambulanti abusivi, ha consentito di sottoporre a sequestro diversa merce. Tutta a carico di ignoti, perché, come da copione, chi l’aveva messa in vendita alla vista dei militari se l’è data a gambe levate.





Nello specifico sono state rinvenute e posto sotto sequestro: 131 paia di scarpe con marchio presumibilmente contraffatto “Nike”; 16 paia di scarpe con marchio presumibilmente contraffatto “Adidas”; 8 paia di scarpe con marchio presumibilmente contraffatto avente “Alexander McQueen”; 10 tute con marchio presumibilmente contraffatto “Nike”.

La merce sequestrata, per un valore circa di 5mila, euro sarà custodita a disposizione dell’autorità giudiziaria per le eventuali verifiche da svolgere depositata presso l’ufficio Corpi di reato del Tribunale di Latina.