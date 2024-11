Prende fuoco un furgone in strada, accertamenti per capirne le cause

Incendio di un furgone a Latina parcheggiato in strada, in prima linea i Vigili del fuoco del posto e i Carabinieri della compagnia del capoluogo.

Da accertamenti preliminari pare non sia stato rilevata la presenza di acceleranti né resti di altro materiale che possa essere collegato all’ipotesi del dolo.





Nel corso del sopralluogo, sembrerebbe che l’incendio sia partito dalla cabina anteriore, per poi avvolgere tutto il veicolo, all’interno del quale vi erano attrezzi da lavoro e alcuni cassoni per i rifiuti. Sono in corso accertamenti finalizzati a stabilire le cause dell’incendio.