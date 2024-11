Incidente autonomo a Lenola, paura per un 23enne

Nel tardo pomeriggio di mercoledì paura a Lenola sulla strada regionale 637 dove un giovane di 23 anni a bordo dell’auto di proprietà della madre, ha perso aderenza con il manto stradale e, dopo aver impattato contro il guardrail, ha finito la propria corsa nel canale di scolo che costeggia la carreggiata.

Ad intervenire per primi gli automobilisti che passavano in zona. Poi, è stata la volta dei carabinieri e dei sanitari che a loro volta hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza, tant’è che il giovane è stato elitrasportato presso un nosocomio di Roma per ulteriori accertamenti.