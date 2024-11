Beccato a scavalcare una recinzione, arrestato 37enne

Lo scorso mercoledì, durante un normale controllo del territorio, i carabinieri hanno beccato un 37enne del posto mentre tentava di scavalcare una recinzione di un’abitazione sul lungomare di Scauri di Minturno. L’uomo non era solo, ma i presunti complici sono riusciti a darsi alla fuga alla vista dei militari.

Il 37enne, già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi, è stato trovato in possesso di un televisore, un metal detector ed alcuni detersivi, del valore di circa 1.500 euro. Tutto materiale portato via dalla casa che aveva messo nel mirino.





L’uomo, è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo che si è tenuta giovedì mattina. L’arresto è stato convalidato ed è stata emessa la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.