Controlli al “Palazzo di Vetro”, scoperti stranieri irregolari

La Polizia di Stato di Latina insieme alla Polizia Locale di Latina, nei giorni scorsi ha eseguito uno specifico servizio di controllo, predisposto nell’ambito dell’attività di contrasto al fenomeno dell’occupazione abusiva di immobili.

In particolare, presso uno stabile di Via Pier Luigi Nervi, meglio conosciuto come “Palazzo di Vetro”, già in passato teatro di disordini ad opera di alcuni soggetti stranieri, era stata segnalata in più occasioni la presenza di un via vai di soggetti all’interno di un appartamento.





Questa mattina per le specifiche attività sono stati impiegati gli operatori della Squadra Mobile, della Squadra Volante e della Divisione Polizia Amministrativa, oltre al personale D.I.G.O.S., che hanno operato unitamente al personale della Polizia Locale accertando la presenza nell’immobile di interesse di 4 cittadini stranieri, tutti di nazionalità Gambiana, di cui due irregolari sul territorio.

L’appartamento è risultato regolarmente locato ad uno dei soggetti presenti, ma nonostante il regolare contratto, nell’ambito degli accertamenti svolti è emersa la mancata comunicazione da parte del proprietario dell’immobile circa la presenza di altri soggetti stranieri, omessa comunicazione che prevede l’applicazione delle sanzioni amministrative cui provvederà il personale della Divisione Polizia Amministrativa.

Non sono emersi elementi indizianti eventuali attività delittuose svolte all’interno dell’appartamento, ma i locali sono risultati non conformi alle prescrizioni in materia di salubrità ed igiene e pertanto non idonei alla presenza del numero di persone rinvenute al suo interno. La Polizia Locale provvederà dunque ad interessare l’ASL competente ed attivare eventualmente i servizi sociali per le specifiche attività di competenza.

Due dei soggetti trovati nell’immobile, cittadini stranieri privi di documenti, sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura per gli accertamenti volti all’identificazione e per loro, privi di regolare titolo di soggiorno, sono state emessi i provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale.

Le attività di contrasto alle situazioni di degrado proseguiranno anche nei prossimi giorni, nell’intento sia di arginare il fenomeno dell’occupazione abusiva di immobili si di garantire maggiore sicurezza ai cittadini mediante l’accertamento di possibili contesti teatro di attività delittuose.