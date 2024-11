Riprese a Fondi, cambia la viabilità per il film “Stella Gemella”

Pronti per il ciak a Fondi per le riprese del film “Stella gemella” che verrà girato integralmente in città.

Da oggi fino a lunedì 25 novembre il centro e non solo di Fondi saranno a disposizione di Luca Lucini, Il regista di “Tre metri sopra il cielo”, e della sua squadra.





Previsto anche un cambio di viabilità per via di cast e macchine da presa che si sposteranno velocemente tra strade urbane, periferie, chiese, campi da calcio e campagne. Il film sarà trasmesso su Rai Cinema.

A tal riguardo, oltre alla specifica ordinanza, c’è la cartellonistica stradale che spiega ai cittadini possibili disagi in giorni e orari prestabiliti in alcune aree della città.