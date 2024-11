Rapina in farmacia con delle forbici per 150 euro

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Aprilia, unitamente alla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E., sono intervenuti presso una farmacia del posto dove, poco prima, verso l’orario di chiusura, era stata consumata una rapina.

Nella fattispecie, un soggetto con il volto travisato e con un paio di guanti indossati, aveva minacciato l’addetto alle vendite con un paio di forbici e si faceva consegnare la somma di 150 euro in contanti, per poi allontanarsi a piedi per le vie limitrofe, facendo perdere le proprie tracce.





Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri di Aprilia atti ad individuare l’autore della rapina, anche attraverso la disamina dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area di interesse operativo.