Lavori tra Priverno e Minturno, week-end complicato per i pendolari

Tratta Roma-Napoli via Formia, nuovi lavori che metteranno a dura prova i pendolari. L’area interessata è quella tra le stazioni di Priverno e Minturno e si parla di un vero e proprio stop alla circolazione tra venerdì 15 a domenica 17 con possibili rallentamenti anche nei giorni successivi fino al 21 novembre.

Durante il week end, quando è previsto lo stop, al posto dei treni, ci saranno delle navette sostitutive. I bus metteranno in collegamento su gomma le stazioni ferroviarie.





Come sempre, per maggiori informazioni, e per comprendere meglio al portata del problema e lo stato dei convogli o dei mezzi sostitutivi, si consiglia di informarsi prima di mettersi in viaggio sui canali ufficiali di Trenitalia.