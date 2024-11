Carabinieri di Terracina in azione per un furto in un negozio di occhiali a Terracina.

L’allarme è scattato alle prime luci di questa mattina, quando ignoti sono riusciti ad entrare in un’attività commerciale rompendo la vetrata d’ingresso con l’utilizzo di un basamento in cemento.





Una volta all’interno hanno fatto razzia di vari occhiali griffati. I militari stanno cercando di individuare i presunti colpevoli analizzando anche le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona.