Comfort acustico: cos’è e perché è così importante

Quando si parla di benessere, il caos acustico è spesso sottovalutato, nonostante sia un fattore determinante per la qualità della vita delle persone. L’eccesso di rumore, infatti, può compromettere il comfort, aumentando lo stress e riducendo la concentrazione, soprattutto in ambienti lavorativi o domestici come open space, sale riunioni, ristoranti, soggiorni o anche palestre e scuole.

Il disturbo sonoro può derivare da sale affollate, spazi collettivi o dalle architetture contemporanee minimaliste, che amplificano il suono a causa di superfici dure e riflettenti. Per garantire un vero benessere, è fondamentale trovare soluzioni in grado di attenuare il rumore eccessivo e migliorare l’acustica senza sacrificare l’estetica, come ad esempio l’utilizzo di pannelli fonoassorbenti, realizzabili in ogni forma e colore, persino con stampe e immagini, in modo da decorare l’ambiente in cui operano.





Come ottenere il giusto comfort acustico

Prima di capire cosa fare per poter ottenere il giusto comfort acustico è necessario capire che cos’è di preciso. Si tratta in breve del benessere psicofisico di un soggetto immerso in un ambiente sonoro, in relazione all’attività che si sta svolgendo. Chiaramente questo concetto è molto soggettivo ed è legato alle esigenze personali e alle sensibilità individuali.

Chiarito cos’è il comfort acustico che dovrebbe esser presente in ogni ambiente, dalle abitazioni agli esercizi commerciali, è bene chiedersi cosa fare per poterlo ottenere. Anzitutto, il primo passo da fare è capire il tipo di rumore che si vuol attenuare.

A seconda del tipo di rumore, infatti, sarà possibile effettuare un determinato tipo di intervento, oppure, optare per un preciso materiale anziché un altro. Ad esempio, uno dei modi più diffusi per attenuare i rumori generati dal parlato in un ambiente è quello di installare degli appositi pannelli fonoassorbenti, da parete oppure da soffitto, progettati nello specifico per assorbire le frequenze della voce.

Tipologie di prodotti per il benessere uditivo

In commercio esistono svariate tipologie di prodotti che rispondono all’esigenza di assorbire i suoni e i rumori. Sono però pochi i prodotti che lo fanno nello specifico delle frequenze del parlato (l’ottava dei 500Hz) in modo realmente efficace: questo dipende dalle prestazioni (che devono essere certificate da istituti indipendenti) e dagli spessori dei prodotti.

La fisica acustica ci dice che gli spessori dai 5cm in su intercettano meglio le frequenze della voce umana: al sotto di quegli spessori servirà aumentare di molto la copertura negli ambienti. Con circa 2,5 / 3cm di spessore servirà inserire il doppio della fornitura di pannelli rispetto allo spessore 5cm.

Le prestazioni dei materiali sono molto diverse sulle frequenze proprie del parlato. A parità di spessore, in cima alla classifica si collocano alcune tipologie di fibre minerali contemporanee (lane di vetro o lane di roccia biocompatibili), di nuova generazione tecnologica, che surclassano ogni altro materiale. Seguono, in ordine man mano decrescente, i polietileni microforati, le fibre di poliestere, le resine melamminiche, i poliuretani espansi, il sughero: tutti materiali che assorbono dal 20% al 60% in meno delle fibre minerali.

Forme e colori per l’arredo acustico

Il comfort acustico deve passare anche per l’estetica. Gli arredi degli ambienti creano sensazioni che in questo caso possono essere sia visive che uditive.

Le forme dei pannelli per la correzione acustica varia per tutti i gusti: quadrati, rettangoli, cerchi, triangoli, esagoni. Le sale possono essere colorate con molteplici colori e forme ma il tutto può anche essere stampato secondo i propri gusti.

Una tipologia particolare di pannello fonoassorbente viene definito “quadro fonoassorbente” quando, invece del tessuto colorato, è presente una stampa che può essere sia artistica (dipinti, disegni, etc) che una vera e propria fotografia, come un poster, delle immagini preferite o dei loghi aziendali.

Il comfort acustico è quindi oggi raggiungibile in ogni sala in modo discreto ed elegante, senza dover utilizzare sistemi tecnici che poco si integrano esteticamente negli ambienti. Il benessere può infatti essere ottenuto a tutto tondo, passando sia tramite la vista che l’udito.