Rubano una borsa e fuggono, due arrestati a Latina

Sabato pomeriggio i carabinieri della Stazione di Latina hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini stranieri, entrambi 25enni, senza fissa dimora in Italia e già noti alle forze di polizia. Sono ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso, e uno dei due è anche accusato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Su richiesta pervenuta al numero unico per le emergenze 112, i militari dell’Arma sono intervenuti nel centro urbano cittadino, nei pressi di un esercizio commerciale, dove poco prima si era consumato un furto con destrezza ai danni di una donna. Le avevano sottratto la borsa, contenente documenti, denaro e smartphone, lasciata momentaneamente incustodita.





Sulla scorta delle informazioni acquisite e alla descrizione fornita dalla vittima, l’immediato intervento ha permesso ai carabinieri di rintracciare i due indagati in fuga mentre percorrevano una strada adiacente. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire tutti gli oggetti asportati, successivamente restituiti alla legittima proprietaria.

Per quanto sopra i carabinieri della Stazione cittadina, supportati dai colleghi della sezione radiomobile, hanno arrestato i due 25enni, provvedendo a condurli presso gli uffici del Comando dell’Arma. In quelle fasi uno dei due, in evidente stato di agitazione, all’atto di uscire dall’autovettura militare ha spinto lo sportello posteriore con violenza, provocando il danneggiamento dello stesso e della carrozzeria di un’ulteriore autovettura militare parcheggiata nelle vicinanze.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza del Comando provinciale.