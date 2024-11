Quasi due chili di droga in casa, due arresti a Fondi

Giovedì pomeriggio, a Fondi, la polizia ha tratto in arresto un 36enne e un 26enne, trovati in possesso di un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente.

Gli agenti del Commissariato cittadino, nell’ambito delle attività volte alla repressione dell’allarmante fenomeno dello spaccio di droga, sono intervenuti presso un’abitazione in via Giovanni Pascoli.





Sulla base di elementi raccolti, vi era il fondato motivo di ritenere vi fosse un centro di spaccio. La perquisizione d’iniziativa effettuata dai poliziotti con l’ausilio di un’unità cinofila di Nettuno, ha confermato l’ipotesi investigativa.

All’interno dell’appartamento occupato dai due soggetti arrestati, infatti, sono stati rinvenuti circa 1.8 chilogrammi di droga del tipo marijuana ed hashish. Oltre alla droga, sono stati rinvenuti strumenti utili al confezionamento e alla pesatura della sostanza stupefacente, denaro contante e quattro telefoni cellulari compresi di Sim, probabilmente utilizzati dai presunti spacciatori per le attività di vendita al dettaglio della droga.

“I due soggetti – sottolinea la Questura di Latina – avevano inoltre installato all’esterno dell’appartamento un articolato sistema di videosorveglianza con un monitor interno che gli permetteva di verificare le vie di accesso all’abitazione, in modo da sfuggire ad eventuali controlli delle forze di polizia”.

Nell’ambito della stessa attività inoltre, gli agenti hanno denunciato in stato di libertà anche un terzo soggetto, proprietario dell’appartamento in uso ai due arrestati, in quanto è stato riscontrato un allaccio abusivo alla rete pubblica di elettricità.

Terminati gli accertamenti di rito, i due soggetti sono stati tratti in arresto in flagranza per possesso ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente e sono stati trasferiti presso il carcere di Latina in attesa dell’udienza di convalida.