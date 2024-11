Formia, malore al volante: l’auto si schianta contro un negozio

Momenti di grande paura, venerdì, a Formia. Il conducente di una Fiat 500, un uomo del posto di mezza età, ha accusato un malore che ha lasciato l’auto fuori controllo lungo una discesa. Dopodiché il veicolo, che stava scendendo dall’area della stazione ferroviaria, ha terminato la propria corsa schiantandosi con la parte anteriore proprio contro l’ingresso del negozio di un fotografo.

Un incidente avvenuto in via Vitruvio all’ora di punta, intorno alle 13, fortunatamente senza particolari conseguenze. Sul posto hanno operato i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che in assenza degli agenti della polizia locale si sono anche ritrovati a gestire il servizio di viabilità, supportati da alcuni passanti.