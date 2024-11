Anziana di Terracina derubata della borsa al supermercato, una denuncia

Nella giornata di venerdì, all’esito di mirata attività investigativa scaturita dalla querela di una 85enne del posto, i carabinieri della Stazione di Terracina hanno deferito in stato di libertà un romano di 48 anni. L’uomo, già noto alle forze di polizia, è indagato per il reato di furto aggravato in concorso.

Lo scorso maggio, avuta notizia dell’avvenuto furto della borsa dell’anziana, i carabinieri hanno avviato delle indagini anche attraverso l’acquisizione di immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente nel supermercato in cui è avvenuto il fatto. In particolare, le indagini hanno permesso di riscontrare come tre soggetti, approfittando di un momento di distrazione della vittima, si fossero impossessati della sua borsa, contenente denaro, documenti ed effetti personali vari, momentaneamente appoggiata nel carrello della spesa utilizzato dalla donna.





Attraverso l’analisi dei sistemi di video-sorveglianza e successivi ulteriori riscontri, l’uomo è stato identificato come uno degli autori del reato da lui commesso unitamente ad altri due soggetti, nei confronti dei quali le attività di indagine proseguono.