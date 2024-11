Annuncia il suicidio perché disoccupato, 59enne di Latina rintracciato in tempo

Nella serata di giovedì i carabinieri della Stazione di Latina hanno rintracciato un uomo di 59 anni che, nel pomeriggio, si era allontanato dalla propria abitazione, per poi chiamare il fratello, più volte, annunciandogli il suo allontanamento da casa e il proprio intento suicida. Una situazione limite legata al suo stato di disoccupazione, con conseguenti problemi economici.

Ricevuta la denuncia di allontanamento, i carabinieri hanno avviato le ricerche dell’uomo in ambito urbano, ritrovandolo, dopo qualche ora in strada, all’interno del suo veicolo. Nella circostanza il 59enne, in evidente stato confusionale, è stato trasportato da personale sanitario presso l’ospedale di Latina, per gli accertamenti e le cure del caso.