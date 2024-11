In ricordo di Purificato, l’evento a 40 anni dalla morte del noto artista

Grande festa a Fondi per l’evento celebrato a 40 anni dalla morte del noto pittore del Domenico di Purificato e che si è svolto nella mattinata di mercoledì nella sala conferenze del castello Caetani.

In tanti coloro che hanno preso la parola e dato il loro contributo: parliamo oltre che delle massime istituzioni locali e non, anche di amici, parenti, come i figli e conoscenti.





Tra questi sono spiccate le parole del dottore Gino Fiore che ha rimarcato l’importanza di Purificato non solo per Fondi ma per l’Italia.

Annunciato dal sindaco anche il restauro del mosaico con il monumento ai caduti in piazza De Gasperi.

LE FOTO DELL’EVENTO