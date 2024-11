Auto in fiamme nella notte a Fondi, indagini a tutto campo

Paura a Fondi per l’ennesimo episodio di auto in fiamme nella notte. A distanza ormai di diverso tempo da un fenomeno che in alcuni periodi ha davvero inquietato in città, nella notte tra lunedì e martedì sono andate distrutte due vetture. Si tratta di una Opel Astra e una Renault, apparentemente entrambe nelle disponibilità di un cittadino indiano conosciuto in zona poiché il responsabile del tempio di via Capocroce.

Sul posto i Vigili del Fuoco hanno fatto di tutto per aver ragione delle fiamme, evitando danni alla struttura abitativa adiacente, ma per le due vetture non c’è stato nulla da fare, sono andate completamente distrutte.





Intervenuti anche gli agenti di Polizia del locale commissariato che, insieme agli uomini della scientifica, hanno fatto in modo di verificare la situazione e aprire un’indagine per capire se si sia trattato di un evento accidentale o un atto doloso.