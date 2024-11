Reddito di cittadinanza percepito illegalmente, denunciata una donna di Latina

Nel corso della mattinata di martedì, i carabinieri della sezione operativa del Comando Compagnia di Latina, a conclusione di mirati accertamenti esperiti unitamente ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Latina, hanno deferito in stato di libertà per indebita percezione del reddito di cittadinanza, una donna del posto di 33 anni, già nota alle forze di polizia.

All’esito degli accertamenti esperiti dai carabinieri, è emerso come la donna avesse falsamente attestato il possesso dei requisiti necessari per la percezione del reddito di cittadinanza, omettendo le proprie pendenze penali, ottenendo così, indebitamente, l’elargizione a suo favore del predetto beneficio economico, dal settembre dello scorso anno all’aprile di quest’anno, per un totale di 15.400 euro.