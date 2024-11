Perseguitava l’ex compagna, 41enne di Aprilia arrestato

Nella notte di lunedì, i carabinieri della Stazione di Aprilia hanno tratto in arresto un 41enne del luogo.

L’uomo è stato raggiunto da un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di latina – Ufficio Gip, per atti persecutori nei confronti della ex compagna.





Comportamenti messi in atto secondo le ricostruzioni attraverso il costante ricorso a messaggi e telefonate, offendendola e minacciandola, tanto da indurla a cambiare l’utenza telefonica. Gli accadimenti sono stati denunciati dalla persona offesa dal reato lo scorso mese di ottobre.